Виталий Козловский признался, как изменилась его жизнь с появлением сына и как планирует его воспитывать

Украинский певец и защитник Виталий Козловский после рождения сына Оскара рассказал, как проходят первые недели жизни с ним.

Так, по словам счастливого новоиспеченного папы, он постоянно говорит и напевает малышу. Сам артист отмечает, что он видит в своем сыне продолжение жизни собственного отца, который, к сожалению, умер несколько лет назад. Виталий планирует наделить ребенка лучшими качествами и обещает быть надежной опорой.

Виталий Козловский с сыном

"Я сегодня понимаю, что мой папа продолжается в моем сыне, я не могу сегодня плакать. Я, когда смотрю на своего сына, улыбаюсь. Могу сидеть часами, положить на руки, рассматривать, петь песни, рассказывать, что буду его охранять, и дам воспитание, которого у меня не было, что надо ценить жизнь, беречь женщин. Я его очень сильно люблю. Я никогда не буду его бить, меня ужасно мама била, папа — один раз, я это запомнил. Мама была "плохим полицейским", а ребенку надо быть другом. Я хочу, чтобы сын был джентльменом, чтобы он открывал дверь женщинам, тратил деньги на цветы, когда идет в гости к девушке, уважал людей, был достойным человеком, чтобы говорил правду, уважал страну, в которой живет, потому что меня в этом плане не воспитывали. Но я знаю — это будет абсолютная любовь, я его обожаю", — рассказал Козловский в интервью Рамине Эсхакзай.

Напомним, недавно Виталий Козловский впервые рассказал, кто стала его женой и какую свадьбу они сыграли.

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