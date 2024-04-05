Виталий Козловский признался, как прощался с жизнью и позвонил Сумской с важной просьбой

Украинский певец и защитник Виталий Козловский поделился, кому первому написал, когда находился в эпицентре обстрелов.

Так, артист вспомнил, как во время одного из вражеских обстрелов, который длился в течение двух часов, он прощался с жизнью. По словам Виталия, он чудом выжил после этого, ведь снаряд ударил в семи метрах от него. И добавил, что в тот момент написал своим близким и актрисе Ольге Сумской, чтобы она заботилась о его жене, пиарщице Юлии Бакуменко.

"Нас обстреливали два с половиной часа. Лесополоса была как выжженное поле. Я понимаю, что если бы снаряд прилетел не в семи метрах, а он попал бы в наш блиндаж, то я бы здесь не сидел. Когда был обстрел, я писал всем кому возможно, кого вспоминал и кто приближен к моей семье. Из известных людей я писал только Оле Сумской и даже отправлял ей аудиосообщение... Я говорил: "Оличка, если со мной что-то случится, береги, пожалуйста, Юлю (жену – прим.ред). Только о моем сообщении ей не говори". Но Оля через день позвонила Юле и сказала: "Витасика надо спасать! Он там быть не должен", - рассказал артист в интервью Рамине Эсхакзай.

Виталий Козловский с супругой. Фото: скриншот с видео Рамины Эсхакзай

К слову, артист ради покоя возлюбленной не рассказывал ей о своих настоящих военных позициях и условиях, в которых находится. Поэтому такой телефонный звонок от Ольги Сумской она восприняла неоднозначно:

"Я видел, как она (жена Юля – прим. ред.) переживала мои полигоны, военные учения… Поэтому я ей плел все, что мог. Сказал ей: "Буду там просто ездить по домам, пацанам петь и меня никуда никто не отправит, что ты переживаешь. Мы же сами ездили с тобой в ту Донецкую область, ты помнишь, все нормально будет. Я буду в нормальных условиях мыться, спать… Не переживай". И тут (после звонка Ольги Сумской – прим. ред.) звонит мне Юля и спрашивает, что там за обстрелы и где я. Я отвечаю: "Все уже прошло, немножко было ", – добавил певец.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский рассказал о своей жене, партнерских родах и как перерезал пуповину первенцу.

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