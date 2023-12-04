Виталий Козловский признался, какие эмоции у него вызывает веселье гражданских во время концертов

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас уничтожает оккупантов в рядах ВСУ, поделился, как он относится к проведению концертов во время войны.

Недавно артист впервые после мобилизации выступил для записи концерта "Новогодней музыкальной платформы". Впрочем, по его словам, он не ощутил абсолютного счастья от участия в мероприятии. А наоборот – повсюду увидел много фальшивости. Звезда даже признался, что из-за диссонанса долгое время страдал от депрессии.

Виталий Козловский / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

"Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься из передовой в гражданскую жизнь. У меня даже депрессии были", – подчеркнул Козловский в интервью программе "Неймовірна правда про зірок".

Однако певец добавил, что, несмотря на его диссонанс, жизнь украинцев не должна останавливаться. Он считает, что главное – продолжать помогать бойцам и превращать это в привычку.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Я просто на мероприятии, да, это непривычно для меня, но жизнь продолжается. Люди иногда совершают какие-то добрые поступки и стараются быть добрыми иногда, а я хочу пожелать всем, чтобы доброта была в привычке. Это важно", – добавил артист.

Напомним, недавно Виталий Козловский поделился откровенным признанием, что над ним издевались, когда он проходил военную подготовку. Артист подробно рассказал о реакции его побратимов на то, что он присоединился к рядам ВСУ.

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