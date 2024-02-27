Виталий Козловский признался, какова была реакция его покойного папы на конфликт с Игорем Кондратюком

3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии Song Of My Life, получившего название "Пісня мого життя".

По правилам проекта звездные участники загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Так, в съемках одного из эпизодов принял участие певец Виталий Козловский. В частности, он вспомнил, какой была реакция его покойного папы на конфликт с экс-продюсером Игорем Кондратюком.

"Мой отец был для меня настоящим другом. Даже брал меня в командировку, ведь был электриком-атомником. Когда все мужчины ехали сами в рабочие поездки, отец брал меня с собой, знакомился с местными женщинами с детьми и оставлял меня с ними. Он очень меня любил, и когда у меня был конфликт с Кондратюком, он всегда говорил: "Сын, я не могу смотреть на то, как тебя убивают, а я ничего не могу сделать". Он умер три года назад", - поделился Виталий.

Виталий Козловский на шоу "Пісня мого життя"

К тому же Козловский признался, что спустя некоторое время после смерти отца ему приснился вещий сон, ставший предвестником полномасштабного вторжения.

"На сороковой день его смерти мне приснился сон, в котором я иду по глубокому окопу и выхожу в открытый блиндаж без потолка. Сверху на меня смотрит отец и говорит: "Сын, тебе не нужно бояться, но здесь сейчас тебе не нужно быть". Через полгода после этого сна началась полномасштабная война. Когда пришла повестка, я не колеблясь пошел воевать. Меня отправили в Донецкую область, и когда мы однажды вышли на позиции, нас обстреляли. Когда мы приехали в соседнее село на ротацию, кто-то из ребят вспомнил, что я певец и попросил спеть меня. В то время я вспомнил и сон, и отца, и понял, что он мой ангел-хранитель", - растрогал певец.

Виталий Козловский на шоу "Пісня мого життя"

Смотрите премьеру "Пісня мого життя" 3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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