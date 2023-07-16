Виталий Козловский признался, когда поедет воевать на фронт: "Боевая подготовка на полигоне окончена"

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о своей службе в рядах ВСУ и сообщил, когда отправится на фронт защищать страну от российских оккупантов.

Как признался исполнитель в Instagram, его боевые учения на полигоне уже закончились. Козловского отпустили домой. Однако уже через два дня певца ждет принятия присяги и распределение. После этого артист отправится воевать на фронт.

"Прохождение программы боевой подготовки на полигоне окончено. Дальше — присяга и распределение. Есть два дня, чтобы перевести дух. Но эти дни будут точно не об отдыхе", — поделился артист.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

По словам Козловского, за это время он планирует собрать всю необходимую экипировку, а также хочет приобрести тепловизор для своей бригады. Кроме того, исполнитель запишет новую песню, чтобы его команда смогла над ней работать, пока он будет находиться на службе.

"За это время должен: собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, чтобы над ней работали, пока я буду выполнять военные задачи. А еще успею поздравить со свадьбой людей, которые долго ждали этого дня. И благодаря такой активности я смогу привезти для своей бригады тепловизор. Я так привык к оружию в руках, что даже на день взять в руки микрофон мне уже не привычно. Это как бы другая жизнь, от которой я отвык...", — поделился артист.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, Виталия Козловского мобилизовали в июне. Все это время артист находился на военных учениях. Ранее певец рассказывал о своем графике, а также признавался, что делает во время воздушных тревог.

Читайте также: