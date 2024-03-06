Виталий Козловский признался, куда его перевели из ВСУ и что он делает

Защитник также рассказал, как однажды был на волоске от смерти.

Украинский певец, а ныне военный Виталий Козловский до недавних пор защищал Украину в рядах Вооруженных сил Украины.

Но как рассказал исполнитель в интервью ЖВЛ, его перевели. Козловский признался, где сейчас служит и что входит в его обязанности:

"Я сначала был в национальной гвардии, потом меня перевели в ВСУ. Сейчас я нахожусь в национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины. И очень бы хотелось сейчас сказать, что я там сейчас пою, что я солист, или музыкант. Нет, я рядовой солдат, я выхожу в наряды и занимаюсь своим военным делом дальше", — рассказал Козловский.

Лишь сейчас защитник признался на камеру, что многое о службе не говорил даже родным, а его жизнь бывала на волоске от смерти:

"Мы попали под артиллерийские обстрелы. Я тоже был среди артиллерии. Нас орки мочили 2,5 часа с двух позиций. Снаряды прилетали в семи метрах от нашего блиндажа. Это чудо, что мы выжили", – поделился военный.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Козловский также признался, что сегодня еще больше понимает ценность жизни:

"Ты уже живешь не моментами, как раньше, а ты живешь прям целыми минутами. Каждую минуту ты используешь, знаешь, что она ценна", — признался Виталий.

Напомним, что 6 марта, в 39-й день рождения Виталий Козловский впервые признался, что он женился и показал фото с возлюбленной. Впрочем, личность избранницы певец держит в секрете.

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