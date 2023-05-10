Виталий Козловский признался, сколько тратит в месяц и какую самую большую сумму заработал во время войны

Также исполнитель назвал сумму денег, которую до сих пор должен экс-продюсеру Игорю Кондратюку.

Украинский певец Виталий Козловский откровенно заговорил о своих доходах и расходах во время полномасштабной войны в Украине.

Как рассказал артист, он тратит около 50-60 тысяч гривен. В мирное время эта сумма была значительно больше, однако ныне певец вкладывает деньги только в действительно необходимые ему вещи.

"Это гораздо меньше, чем в мирное время. Возможно, это 50-60 тысяч гривен в месяц. Но это квартплата, еда, бензин и тому подобное", — поделился Козловский в интервью Славе Демину.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

А вот заработок Виталия существенно снизился. По словам артиста, за прошлый год он провел всего пять корпоративов. Самая большая сумма, которую исполнитель заработал, это более 100 тысяч гривен.

"Наибольшая сумма, которую я заработал, — это 100 тысяч гривен, возможно. Возможно, немного больше. Скажу так, за прошлый год корпоративов было где-то пять", — признался певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Также у Виталия Козловского есть и финансовые обязательства. Артист должен выплатить долг экс-продюсеру Игорю Кондратюку. В настоящее время эта сумма составляет около двух миллионов гривен.

"Выплатить Кондратюку остается полтора или два миллиона гривен. Но для нынешнего времени это очень много. Трудно сейчас очень заработать. Я просто выплачу эти средства, потому что с такими людьми не хочется иметь диалогов, не хочется ничего плохого о нем говорить. Этот вопрос надо в юридической и финансовой плоскости закрыть и все", — добавил артист.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Напомним, недавно фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец откровенно заговорил о своем доходе. Исполнитель признался, какую сумму средств из гонорара за концерт переводит на помощь ВСУ и сколько тратит на себя.

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