Виталий Козловский провел видео-румтур по блиндажу, где живет с побратимами

Украинский певец Виталий Козловский, защищающий Украину на передовой, показал, как они с побратимами обосновались.

На странице в Instagram защитник разместил видео, где показал, где они с сослуживцами хранят еду, а также где спят. В видео Козловский показал, как встречает рассвет и пьет чай. Также военный признался, что на фронте у него проявилась аллергия на одно из растений, растущее в этих местностях:

"Видеодневник из личного". 6:10 утра. Румтур или экскурсия в блиндаже и немного меня в данный момент. Это видео снимал для родных, но решил показать его вам, чтобы видели настоящие условия жизни… Чтобы люди не забывали, какой ценой и без устали помогали, донатили тем, кому доверяют. P.S. Утро все же было не такое уж и спокойное, но по сравнению… А то, что пришлось пережить впоследствии в ту же ночь, перевернуло мое сознание…" – рассказал Козловский.

Виталий Козловский показал видео из блиндажа, которое снимал для своих родных

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился жуткими фото, где изображен на фоне "кладбища из машин" между Гостомелем и Ирпенем. Как объяснил Виталий, этими фотографиями он решил напомнить поклонникам о себе.

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