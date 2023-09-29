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Виталий Козловский провел видео-румтур по блиндажу, где живет с побратимами

Виталий Козловский провел видео-румтур по блиндажу, где живет с побратимами

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
2 мин
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Виталий Козловский провел видео-румтур по блиндажу, где живет с побратимами

Виталий Козловский на передовой / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист-защитник показал видео с фронта, которое снимал своим родным.

Украинский певец Виталий Козловский, защищающий Украину на передовой, показал, как они с побратимами обосновались.

На странице в Instagram защитник разместил видео, где показал, где они с сослуживцами хранят еду, а также где спят. В видео Козловский показал, как встречает рассвет и пьет чай. Также военный признался, что на фронте у него проявилась аллергия на одно из растений, растущее в этих местностях:

"Видеодневник из личного". 6:10 утра. Румтур или экскурсия в блиндаже и немного меня в данный момент. Это видео снимал для родных, но решил показать его вам, чтобы видели настоящие условия жизни… Чтобы люди не забывали, какой ценой и без устали помогали, донатили тем, кому доверяют. P.S. Утро все же было не такое уж и спокойное, но по сравнению… А то, что пришлось пережить впоследствии в ту же ночь, перевернуло мое сознание…" – рассказал Козловский.

Виталий Козловский показал видео из блиндажа, которое снимал для своих родных

Виталий Козловский показал видео из блиндажа, которое снимал для своих родных

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился жуткими фото, где изображен на фоне "кладбища из машин" между Гостомелем и Ирпенем. Как объяснил Виталий, этими фотографиями он решил напомнить поклонникам о себе.

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Дата публикации
Просмотры
606
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