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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Виталий Козловский рассекретил, как подготовился к сложной зиме и какие запасы сделал

Артист поделился, как планирует находиться в Киеве во время длительных отключений света.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Виталий Козловский

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский рассекретил, как подготовился к сложной зиме и какие запасы сделал.

В Украине прогнозируется тяжелый зимний период. А все из-за постоянных обстрелов энергетических объектов. Виталий Козловский в интервью Blik.ua говорит, что к зиме полностью не готов. Исполнитель говорит, что будет решать проблемы по мере их поступления. И все же певец не теряет оптимизма и надеется, что все будет хорошо.

«Да никто сейчас к зиме нормально не готов. Живем в режиме ожидания и будем смотреть, как все будет проходить. Я настраиваюсь на что-то более положительное, но будем видеть», — делится артист.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Некоторые запасы дома Виталий Козловский все же сделал. На случай длительных отключений света у артиста есть зарядная станция, свечи и лампы.

«Есть зарядная станция, свечи, лампочки. И любовь тоже есть — это важно», — поделился певец.

Напомним, ранее Виталий Козловский раскрыл скрытый талант 3-летнего сына. Также артист поделился, кем в будущем видит Оскара.

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