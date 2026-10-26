Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Украинский певец Виталий Козловский рассекретил, как подготовился к сложной зиме и какие запасы сделал.

В Украине прогнозируется тяжелый зимний период. А все из-за постоянных обстрелов энергетических объектов. Виталий Козловский в интервью Blik.ua говорит, что к зиме полностью не готов. Исполнитель говорит, что будет решать проблемы по мере их поступления. И все же певец не теряет оптимизма и надеется, что все будет хорошо.

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«Да никто сейчас к зиме нормально не готов. Живем в режиме ожидания и будем смотреть, как все будет проходить. Я настраиваюсь на что-то более положительное, но будем видеть», — делится артист.

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Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Некоторые запасы дома Виталий Козловский все же сделал. На случай длительных отключений света у артиста есть зарядная станция, свечи и лампы.

«Есть зарядная станция, свечи, лампочки. И любовь тоже есть — это важно», — поделился певец.

Напомним, ранее Виталий Козловский раскрыл скрытый талант 3-летнего сына. Также артист поделился, кем в будущем видит Оскара.

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