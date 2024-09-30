Виталий Козловский рассекретил, когда на самом деле начались его отношения с женой

Артист также поделился, как изменилась его жизнь с появлением сына.
Украинский певец Виталий Козловский рассекретил, когда начались его отношения с женой и как изменилась жизнь с появлением сына.
Исполнитель со своей избранницей много лет сотрудничал. Юлия Бакуменко является пиарщицей артиста. Впрочем, рабочие отношения пары переросли в романтические, а затем в семейные. Виталий Козловский признался, что отношения стали серьезными именно во время пандемии, а уже с началом полномасштабной войны они только укрепились.
"Отношения стали серьезнее во время пандемии, а закрепились они во время войны", — рассказал музыкант в интервью для "Люкс ФМ".
Виталий Козловский очень благодарен жене за сына, которому уже семь месяцев. Певец признается, что с появлением Оскара его жизнь стала только лучшей. Ради сына исполнитель готов сделать все возможное и невозможное.
"Жизнь изменилась к лучшему. Для меня сын – это как маяк сегодня. Я думаю, если бы его не было, может, и меня бы не было. Он мне дает такое воодушевление и уверенность, желание и жажду жизни, что я очень счастлив, что наконец-то в моей жизни есть вот такой особенный маленький мужчина, ради которого я готов пойти на все", — делится артист.
Напомним, что недавно Виталий Козловский показывал, как проводит время с 7-месячным сыном. К слову, певец уже перестал скрывать Оскара.
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