Виталий Козловский рассекретил свой скромный райдер

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский рассекретил свой райдер.

У каждого артиста есть список пожеланий и требований, которые они выдвигают организаторам их выступлений. Райдер гарантирует комфортные технические и бытовые условия исполнителей. Виталий Козловский не исключение. У него тоже есть свой райдер. Однако, как оказалось, просьбы певца довольно скромные. На YouTube-канале "SHOWROOM LUX FM" Виталий Козловский признался, что в его гримерке должно быть достаточное количество воды, зеркало, хорошее освещение, а также гантели, благодаря которым артист настраивается на выступление.

"Прежде всего - вода. Кулер с водой. Зеркала, свет. Гантельки, чтобы себя раскачать. Если бы я сидел себе в кресле или на диване, а потом бы вышел, вот с такой энергией ты и выходишь. А когда ты себя раскачал, то ты уже раскачиваешь и свою энергию и ты уже в ожидании: да, я готов встретить людей", - рассекретил певец.

Реклама

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Кстати, у Виталия Козловского перед выходом на сцену есть также особый ритуал. Исполнитель обязательно смотрит на фото своего сына и говорит, как сильно любит его. Артист отметил, что очень сильно гордится Оскаром и благодарен ему, что тот появился в его жизни. Певец отметил, что сделает все возможное, чтобы и сын гордился бы им также.

"Сам факт рождения ребенка побуждает меня к тому, чтобы я гордился своим ребенком и горжусь. Все делаю для того, чтобы мой сын подрастал и гордился мной. Это меня стимулирует для того, чтобы двигаться вперед", - отметил певец.

Напомним, недавно Виталий Козловский спел свой хит "Шекспир" на украинском. Также артист представил клип на композицию, в котором восхитил романтикой с известной актрисой.