Виталий Козловский рассекретил свою военную зарплату и какую должность занимает в ВСУ

Украинский певец и защитник Виталий Козловский рассекретил, как зарабатывает на жизнь.

Так, артист-военнослужащий сообщил, что его перевели на должность водителя в Национальный президентский оркестр. Впрочем, по его словам, зарплата военного не слишком высока, поэтому его потребности покрывает творчество. В частности, Виталий отметил, что сейчас тратит средства, сохраненные еще до войны с прослушивания его песен и предыдущих концертов.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Было распоряжение перевести меня в Национальный президентский оркестр на должность водителя. Трудно выжить на зарплату военного? Слава Богу у меня есть что-то в запасе, потому что было бы очень грустно. В первый год войны была одна-две работы за символические деньги. 2021 год – год эмоционального прорыва, я очень долго себя искал, и наконец нашел. Появились песни "Мала танцюй", "Лікар" и она дала большой прорыв. После смерти папы, я два месяца без перерыва ездил на концерты, и благодаря этому я мог жить до сих пор что-то есть", - признался артист в интервью Рамине Эсхакзай.

Напомним, недавно Виталий Козловский рассказал, как экс-продюсер Игорь Кондратюк оставил его на передовой без денег.

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