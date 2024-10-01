Виталий Козловский рассекретил, в какую бригаду его перевели и чем он занимается на фронте

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о своей службе в рядах ВСУ.

Как говорит звезда, с начала весны этого года его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду, которая ведет бои за Клищиевку, Андреевку, Часов Яр. К тому же Козловский признался, что она одна из первых вошла в Курскую область в РФ.

Также певец рассекретил свои главные обязанности в составе бригады. В частности, ему поручили снабжать бригаду всем необходимым для выполнения боевых задач. И кроме того, артист занимается важной миссией – помогает семьям погибших и без вести пропавших также закрывать их потребности.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Весной меня перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Это сильная боевая бригада: бои за Клищиевку, Андреевку, Часов Яр. А еще на ее плечах очень рискованная и сложная операция — бригада стала одной из первых, кто вошел в Курскую область. Много работы, много нужд. Пока командование поручило мне две задачи. Первая – это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Нужны Fpv дроны, пикапы, ребята… Вторая моя задача – патронат. То есть закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов. Моя публичность – это мой инструмент", - поделился Виталий в фотоблоге.

Напомним, недавно Виталий Козловский приехал в небольшой отпуск и провел время с семьей и друзьями. В частности, засветился на дне рождения шоумена Анатолия Анатолича и удивил гостей оригинальным сюрпризом.

Читайте также: