Виталий Козловский рассказал, как будет праздновать Пасху и что будет на столе

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский раскрыл, как планирует отметить Пасху, почему не стоит у плиты и как организовывает питание даже в праздничные дни.

В этом году праздник для артиста будет не совсем традиционным. В его графике — выступление, поэтому день придется разделить между семьей и сценой. Утро он планирует провести с близкими — женой Юлией и маленьким сыном Оскаром. А уже вечером вернется к привычному ритму концертной жизни. Несмотря на плотное расписание, певец признается — не отказывается от атмосферы Пасхи.

«Это очень прикольно, потому что утром ты можешь провести время с родными по всем традициям. Крашанки, пасочки. А вечером уже выйти на сцену и делать свое самое любимое дело жизни», — рассказал Козловский в интервью Blik.ua.

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Впрочем, в бытовых моментах семья выбирает современные решения. Из-за загруженности они не тратят время на приготовление праздничных блюд. По словам артиста, даже традиционные пасхальные атрибуты чаще появляются на столе благодаря сервисам доставки.

«Мне сейчас никто не готовит, потому что я не люблю быть надоедливым. Мол, так приготовь, так прожарь, так свари. Мне это не нужно, потому что заказываю блюда, доставку готового рациона. Он у меня сбалансированный. Единственное, что могу, например, если мне хочется читмил какой-то сделать, то могу себе нажарить сам сырники», — отметил певец.

При этом некоторые продукты остаются неизменной частью его ежедневного меню. И речь идет не только о праздниках — артист давно придерживается собственных пищевых привычек, связанных с тренировками и поддержанием формы.

«Яйца — это у меня такой атрибут на столе, который естся без праздников. Это белок», — подчеркнул Козловский.

