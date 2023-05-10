Виталий Козловский рассказал о безуспешных попытках зачать ребенка и признался, почему скрывает возлюбленную

Украинский певец Виталий Козловский не одинок и живет вместе со своей избранницей.

Однако подробности личной жизни артист тщательно скрывает. Как заявил исполнитель, ему есть чем делиться с поклонниками. А вот личную жизнь он не хочет выставлять на показ.

"Зачем об этом рассказывать? Я лучше буду рассказывать о своей музыке. Вот когда мне станет интересно об этом говорить или когда я опустею в плане творчества, но мне нужно будет себя как-то держаться на плаву, как это было раньше, я буду перекрывать какими-то личными историями и хайпами", — признался исполнитель в интервью Славе Демину.

Виталий Козловский

Также Козловский поделился, что готов стать отцом. Более того, он с избранницей уже тщательно работает над этим вопросом. Правда, пока попытки зачать ребенка безуспешны.

"Я уже давно к ним (детям — прим. ред.) готов. Но не всегда все так просто: засунул-высунул и уже у тебя ребеночек родился. Сейчас я не знаю с чем это связано: с климатом или, возможно, с моими бессонными ночами, может, в спортзале много работаю. Работаем. Я все выдал…", — рассказал артист.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Певец признался, что обращался к специалистам. Однако они не обнаружили у него проблем с мужским здоровьем.

"Ходил, конечно, к специалистам. Все анализы сдавал, все отлично, все прекрасно. Но так бывает, что нужно подождать", – поделился артист.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, сколько денег тратит в месяц. Также исполнитель назвал самую большую сумму, которую ему удалось заработать за год полномасштабной войны.

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