Виталий Козловский рассказал о финансовых проблемах из-за Кондратюка: "Это банальная месть"

Украинский певец и защитник Виталий Козловский резко высказался в сторону экс-продюсера Игоря Кондратюка.

Напомним, Кондратюк взимает с артиста долг за расторжение контракта 10 лет назад. По словам Виталия, он хотел бы мирным путем решать этот вопрос с экс-продюсером, но тот не соглашается. Артист также поделился ситуацией, как из-за взимания большой суммы средств Игорем, однажды он не смог рассчитаться с побратимами за продукты:

"Когда я был в Донецкой области, и мы заехали в продуктовый магазин, на кассе должны были скинуться деньгами. Когда я открыл кошелек, и говорю: "Пацаны, у меня нет денег, у меня Кондратюк все забрал". У меня не осталось ничего в том момент. У меня в кармане были какие-то наличные, я предлагал. Я был уверен, что война не только сбрасывает маски, но есть переоценка ценностей, что люди могут пообщаться наконец .Кондратюк никогда не хотел напрямую со мной встретиться, и когда это произошло именно там, это для меня стало ударом, моему гневу не было предела. Этот человек сделал все, чтобы быть оторванным от реальности. Ему ничего не угрожало, его дети не будут служить, и он меня не поймет. Я думаю, это банальная месть, ему ничего не виноват, он это знает, но никогда не признается. Поэтому я дал этой истории огласку в социальных сетях, чтобы он пришел ко мне и мы наконец могли пообщаться, и я договорился бы с ним о мировом соглашении, договорился бы, как те деньги отдать, и забыть об этой конфликтной ситуации", - рассказал звезда в интервью Рамине Эсхакзай.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Пока же певец заверил, что продолжает платить определенную часть своей прибыли Кондратюку и оставляет все на совести музыкального продюсера:

"Я другой, я изменился, у меня есть сын, семья, есть ради кого жить, не думаю категориями "Я", а думаю - "мы". Я бы хотел закрыть эту историю, в юридическом плане я не прав, поэтому я готов все возместить. А моральный аспект ситуации пусть останется на его совести", - добавил артист.

Напомним, что недавно Виталий Козловский показал фото с новорожденным сыном и назвал его необычное имя.

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