Виталий Козловский растрогал фото с покойным папой и обратился к нему в важный день: "Мой ангел"

Артист сообщил, что сегодня его папа праздновал бы день рождения.

Украинский певец Виталий Козловский обратился к покойному папе Виталию Сергеевичу.

Так, сегодня, 12 апреля, папа певца должен был отпраздновать день рождения. Именно поэтому Виталий решил опубликовать фотографию с папой в своем фотоблоге. На изображении счастливый Козловский праздновал с родным человеком его 74-летие. А на втором кадре виднеется уже портрет Виталия Сергеевича, возле которого выложены цветы. Также знаменитость отметила, что считает своего новорожденного сына Оскара продолжением жизни папы.

"Пап, сегодня тебе 77! Все, что ты желал, все свершилось... Люблю тебя! Ты всегда в моем сердце, мой ангел. А теперь я тебя вижу в своем сынишке", - растрогал артист.

Виталий Козловский с папой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Папа Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В комментариях поклонники поддержали Виталия и выразили соболезнования.

Отметим, Виталий Козловский потерял папу летом 2021 года. Виталия Сергеевича не стало в возрасте 74 лет. По словам певца, у папы были серьезные проблемы с легкими, ведь при жизни он много курил.

Напомним, недавно шоумен Андрей Бедняков показался с мамой на архивном фото и также обратился к ней в годовщину ее смерти.

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