Виталий Козловский растрогал кадрами из разрушенной школы, где на доске осталась надпись "23 февраля"

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в рядах ВСУ, поздравил военных с Днем защитника и защитницы Украины.

В Instagram-stories музыкант отметил, что именно благодаря защитникам украинцы в тылу могут работать, создавать и строить планы на будущее. Исполнитель призвал не забыть о героических поступках ВСУ, а также отблагодарить их донатом.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Сегодня день защитников и защитниц – тех людей, благодаря которым мы получаем независимость. Благодаря кому можно в нашей стране жить, творить, работать и планировать свою жизнь. Это очень тяжелый труд. Лучшее поздравление для защитников – это ощущение того, что среди гражданских есть поддержка и крепкий тыл. В этот день, и не только, встретив защитника или защитницу, обнимите, поблагодарите и найдите теплые слова. А еще сделайте донаты тем, кому доверяете, сколько в ваших силах. Впереди холода, и обеспечение наших воинов очень важное", – отметил музыкант.

К слову, Виталий Козловский сейчас сам находится на фронте, где от оккупантов защищает Украину. Артист записывал кадры с поздравлением с Днем защитника и защитницы в заброшенной школе, которая была уничтожена российскими оккупантами. Мурашки по коже вызывает то, что на доске до сих пор осталась надпись "23 февраля". На следующий день дети в школу уже не пришли, ведь страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, украинские звезды уже поздравили с Днем защитника и защитницы. Знаменитости желают скорейшей победы, а также благодарят ВСУ за защиту.

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