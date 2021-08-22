Виталий Козловский растрогал обращением к покойному отцу

Артист написал стихотворение.
Украинский певец Виталий Козловский, у которого недавно умер отец, растрогал обращением к нему.
В фотоблоге звезда разместил серию снимков с родным человеком и посвятил ему трогательные строки. На снимках они позировали на отдыхе у реки.
"Ти був найкращим із батьків,
Моїм натхненням і кумиром!
Своє життя гідно прожив,
Щоб зараз спочивати з миром.
Прощай, папа", — написал исполнитель.
Со своей стороны, поклонники поддержали своего кумира в комментариях.
- Держись, мы с тобой
- Вечная память лучшему папе
- Светлая память
- Держись
Напомним, Виталий Сергеевич ушел из жизни 15 августа в возрасте 74 лет. Коллеги звезды выразили свои соболезнования знаменитости. Многие из них знали отца артиста лично.