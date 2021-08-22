Виталий Козловский растрогал обращением к покойному отцу

Артист написал стихотворение.

Украинский певец Виталий Козловский, у которого недавно умер отец, растрогал обращением к нему.

В фотоблоге звезда разместил серию снимков с родным человеком и посвятил ему трогательные строки. На снимках они позировали на отдыхе у реки.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy

"Ти був найкращим із батьків,

Моїм натхненням і кумиром!

Своє життя гідно прожив,

Щоб зараз спочивати з миром.

Прощай, папа", — написал исполнитель.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy

Со своей стороны, поклонники поддержали своего кумира в комментариях.

Держись, мы с тобой

Вечная память лучшему папе

Светлая память

Держись

Напомним, Виталий Сергеевич ушел из жизни 15 августа в возрасте 74 лет. Коллеги звезды выразили свои соболезнования знаменитости. Многие из них знали отца артиста лично.

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