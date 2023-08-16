Виталий Козловский растрогал обращением к покойному отцу, которого не стало два года назад

Украинский певец Виталий Козловский, который ныне в рядах ВСУ защищает страну от российских оккупантов, почтил память покойного отца.

Родного человека артиста не стало 15 августа два года тому назад. Певец в своем Instagram оставил трогательное обращение к покойному Виталию Сергеевичу. Исполнитель написал, что папа навсегда останется в его сердце, сколько бы лет ни прошло.

"Папочка, мой ангел! Уже два года без тебя… Ты в моем сердце навсегда", — растрогал обращением к покойному отцу артист.

Отец Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Отметим, Виталий Сергеевич – отец певца – умер два года назад на 75-м году жизни. У родного человека артиста были проблемы с легкими. Для Виталия Козловского это была болезненная потеря, ведь он был очень близок с отцом и считал его лучшим другом.

Напомним, ныне певец служит в рядах ВСУ. Недавно Козловский очень сильно напугал поклонников, опубликовав новое видео с фронта. Артист показался с грустными глазами и поделился, что едва не погиб.

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