Виталий Козловский с длинными волосами спел "Пинаколаду" и обратился со сцены к Кондратюку

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Украинский певец Виталий Козловский с длинными волосами спел свою популярную песню "Пинаколада" и в последний раз обратился к бывшему продюсеру Игорю Кондратюку.

7 мая отгремело благотворительное шоу "Нашебачення". Там выступал и Виталий Козловский. Артист неожиданно появился на сцене в образе из 2000-х. Исполнитель показался с длинными волосами и в одежде, которая подчеркнула его спортивную форму.

Более того, Виталий Козловский впервые за многие годы исполнил свой старый хит "Пинаколада". Артист уже перевел текст на украинский язык. Кстати, раньше Виталий Козловский не мог его петь, ведь это было запрещено. Теперь, когда певец наконец выплатил долг бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, снова зазвучат его популярные хиты.

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На сцене "Нашогобачення" Виталий Козловский в последний раз обратился к экс-наставнику. Певец поблагодарил Кондратюка за все и отметил, что в последний раз он о нем вспоминает.

"Наконец-то все мои песни теперь мои. Я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам! И до свидания", - отметил артист.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк сообщил, что Виталий Козловский выплатил ему долг. Все старые хиты исполнителя, которые он не мог раньше петь, теперь принадлежат ему.