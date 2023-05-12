Виталий Козловский шокировал, что у его мамы "неоднозначная" позиция по войне в Украине

Украинский певец Виталий Козловский рассказал об общении со своей мамой Татьяной, проживающей в Италии.

В программе "Слава+" исполнитель поделился, что его мама пытается обходить с ним тему полномасштабной войны. Как объяснил Козловский, российское телевидение, активно транслируемое в Италии, к сожалению, повлияло и на его маму тоже:

"Повлияло, повлияло. Поэтому она со мной темы языка, войны… Это я всегда поднимал, я всегда о них говорю. А она всегда о них молчит. Поэтому, какая у нее позиция, я могу только догадываться. Я думаю, что там где-то "не все так однозначно", – шокировал Козловский.

Виталий Козловский с мамой / Фото: viva.ua

Артист добавил, что месяц назад его мама приезжала в Украину, но она не застала воздушные тревоги и обстрелы российскими оккупантами. Также Козловский поделился, что с ним мама говорит по-украински:

"Можно было бы с ней об этом говорить. Но о чем говорить, если она побыла здесь неделю и дальше снова уехала в свою жизнь там. Она не застала страшных моментов. У меня мама, она такой, русскоязычный человек. Она приезжала где-то месяц назад и несколько раз, я не знаю, то ли она меня проверяла, то ли забыв, переходила на русский, я ей сразу говорил: "Мама, давай перейди пожалуйста на украинский". Мы же говорим по-украински здесь". И она: "Хорошо, хорошо", — добавил певец.

Напомним, ранее Виталий Козловский откровенно рассказал, что готов стать отцом. Артист живет со своей избранницей и они пытались зачать ребенка, но попытки, к сожалению, пока напрасны.

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