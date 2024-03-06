Виталий Козловский шокировал, как Кондратюк скрылся от мобилизации и "откосил" своих родных

Украинский певец и защитник Виталий Козловский прокомментировал скандал со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

Как ранее делился Козловский, Кондратюк взыскивает с него долг за расторжение контракта 10 лет назад с военной зарплаты Виталия. Военный публично заявил, что презирает своего бывшего продюсера. Также Козловский рассказал, что Кондратюк до 60 лет делал все, чтобы избежать мобилизации и откосил от службы своих родных:

"Этот козел, он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили, понимаете? И сейчас оно гнидное сидит и болтает разную х*рню.. А если бы у него кто-то из родных воевал бы, то он бы наверняка был бы более эмпатическим человеком. Я Кондратюка презираю", — сказал Козловский в интервью "ЖВЛ".

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Также он сравнил свой конфликт с Кондратюком с Путиным, который напал на Украину :

"Можно ли урегулировать отношения с Путиным? Невозможно. С Кондратюком то же самое", — резюмировал защитник.

Напомним, что конфликт между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским продолжается уже больше 10 лет. Из-за досрочного расторжения контракта, а также из-за того, что после этого Козловский исполнял свои песни, однако не имел на это права, он должен экс-продюсеру немалую сумму денег. По словам Кондратюка, Козловский ему должен где-то 1,5 миллиона. В свою очередь Козловский отметил, что уже выплатил немалую сумму Кондратюку. Также Козловский предлагал ему мировое соглашение, от которого Кондратюк отказался.

Ранее Виталий Козловский признался, какова была реакция его покойного папы на конфликт с Игорем Кондратюком.

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