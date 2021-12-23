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Виталий Козловский шокировал кардинальным изменением образа: артиста не узнать

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Виталий Козловский шокировал кардинальным изменением образа: артиста не узнать

instagram.com/vkozlovskiy

Исполнитель решился сбрить бороду и усы.

Украинский певец Виталий Козловский по-настоящему удивил своих поклонников.

Артист решился кардинально изменить имидж, а именно побрить бороду и усы, которые в последние годы были неотъемлемой частью образа Козловского. "Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16", – подписал под видео с новым луком Виталий.

© instagram.com/vkozlovskiy
instagram.com/vkozlovskiy

И действительно, звезда стала выглядеть моложе и вообще его трудно узнать. Так, утром у Козловского был эфир на одном из украинских радио, где охранники его хорошо знают. Однако на этот раз мужчины были озадачены и не сразу поняли, кто перед ними.

© instagram.com/vkozlovskiy
instagram.com/vkozlovskiy

Как рассказал исполнитель, он понимает людей, ведь сам себя сейчас едва узнает. Также Виталий поделился, что накануне всю ночь снимал новый клип. Вполне возможно, что именно для этих съемок Козловский отказался от своего привычного образа и решился на перемены.

© instagram.com/vkozlovskiy
instagram.com/vkozlovskiy

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