Виталий Козловский шокировал радикальным изменением имиджа в новом клипе

Артист выпустил видео на танцевальный трек "Мовою серця".

Украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников видеоновинкой.

Исполнитель представил клип на чувственную танцевальную композицию "Мовою серця". По словам артиста, основной месседж трека – всеобъемлющая поддержка и любовь, которой артист окутывает женщину.

"Эта песня – о личном и особом опыте в моей жизни. О новых перспективах, ответственности. Это о настоящих чувствах", — добавил певец.

"Многие считают, что я скрываю свою жизнь: не провожу съемок дома, не показываю, с кем живу, как живу, не делаю из своей жизни реалити-шоу в социальных сетях, не рассказываю подробностей. На самом деле, я рассказываю все. Через свои песни и видео. "Мовою серця" — обо всем, что происходит в моей жизни", — отметил Козловский.

Авторами композиции выступили Ольга Светличная, Егор Головин и Виталий Козловский. Идея видео принадлежит режиссеру Ярославу Короткову.

Экранной любимой Козловского выступила Виктория Любухина. Поклонники артиста помнят актрису из клипа "Мала", где она ярко сыграла непростую драматическую роль.

А еще ради нового видео артист решился на кардинальные изменения во внешности.

"Это единственный клип в моем творчестве, где я полностью без бороды. Побрил ее именно ради этих съемок, но очень быстро вернулся к привычному образу, потому что некоторые люди меня даже не узнали. Друзья шутили, что снова стал 16-летним. Не знаю, решусь ли я еще на такие изменения, поэтому таким меня пока можно увидеть только в новом клипе", — прокомментировал изменения Виталий.

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