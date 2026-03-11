ТСН в социальных сетях

Гламур
1657
1 мин

Виталий Козловский сообщил о своей болезни и прямо на сцене отменил концерт

Артист не смог выступить в Кременчуге и Черкассах.

Валерия Сулима
Виталий Козловский

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Украинскому певцу Виталию Козловскому пришлось отменить сразу два своих концерта.

Об этом артист сообщил прямо на сцене в Кременчуге, где он должен был выступать. Произошло это из-за болезни. Исполнитель говорит, что заболел. Болезнь, в частности, повлияла и на его голос. Артист говорит, что у него полное несмыкание связок. Виталию Козловскому придется взять паузу, чтобы выздороветь. Поэтому, концерт в Черкассах тоже переносится.

"К сожалению, пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полное неразмыкание связок. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах тоже вынужден перенести", - поделился артист.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский извинился перед поклонниками и заверил, что концерты обязательно состоятся. В частности, в Кременчуге артист выступит 12 мая. А вот когда состоится концерт в Черкассах - исполнитель пообещал, что в ближайшее время сообщит.

