Гламур
661
1 мин

Виталий Козловский сравнил свежее фото сына с архивным и ошеломил, как он изменился за год

Артист говорит, что маленький Оскар очень сильно быстро растет.

Валерия Сулима
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Виталий Козловский

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovskiy

Украинский певец Виталий Козловский ошеломил, как их с женой Юлией Бакуменко сыночек изменился за год.

В своем Instagram артист опубликовал свежее фото Оскара и архивное. Кадры были сделаны в один день, 31 августа, но с разницей в год. На первом снимке сыночек исполнителя был еще совсем маленьким. Оскар не умел ходить, поэтому счастливый папа носил малыша на руках.

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Второй кадр был сделан во время их прогулки на свежем воздухе. Оскар уверенно шагал рядом с папой, правда, держа его за руку. Как отметил Виталий Козловский, мальчик очень сильно быстро растет.

"Он очень быстро растет", - поделился артист.

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Также певец поделился, что это лето выдалось очень насыщенным. Карьера исполнителя получила новое дыхание. Виталий Козловский давал концерт за концертом. По словам артиста, сейчас главной его мотивацией двигаться только вперед является семья и сыночек.

"Моя семья, мой маленький сыночек является главным двигателем и мотивацией делать все и жить каждым днем", - отметил артист.

Напомним, недавно Виталий Козловский показывал, как подстриг годовалого сына. Исполнитель на фото до и после делился результатом.

