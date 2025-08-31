- Дата публикации
Виталий Козловский сравнил свежее фото сына с архивным и ошеломил, как он изменился за год
Артист говорит, что маленький Оскар очень сильно быстро растет.
Украинский певец Виталий Козловский ошеломил, как их с женой Юлией Бакуменко сыночек изменился за год.
В своем Instagram артист опубликовал свежее фото Оскара и архивное. Кадры были сделаны в один день, 31 августа, но с разницей в год. На первом снимке сыночек исполнителя был еще совсем маленьким. Оскар не умел ходить, поэтому счастливый папа носил малыша на руках.
Второй кадр был сделан во время их прогулки на свежем воздухе. Оскар уверенно шагал рядом с папой, правда, держа его за руку. Как отметил Виталий Козловский, мальчик очень сильно быстро растет.
"Он очень быстро растет", - поделился артист.
Также певец поделился, что это лето выдалось очень насыщенным. Карьера исполнителя получила новое дыхание. Виталий Козловский давал концерт за концертом. По словам артиста, сейчас главной его мотивацией двигаться только вперед является семья и сыночек.
"Моя семья, мой маленький сыночек является главным двигателем и мотивацией делать все и жить каждым днем", - отметил артист.
Напомним, недавно Виталий Козловский показывал, как подстриг годовалого сына. Исполнитель на фото до и после делился результатом.