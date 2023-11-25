Виталий Козловский в форме ВСУ впервые после мобилизации выступил в Киеве

Украинский певец, а ныне военный ВСУ Виталий Козловский впервые после мобилизации выступил на мероприятии в Киеве.

Исполнитель принял участие в записи концерта "Новогодняя музыкальная платформа", который проходил на днях в "Октябрьском дворце". На сцену Козловский вышел в военной форме. Он исполнил композицию "Тихим дотиком", а перед этим обратился к зрителям в зале и призвал донатить на ВСУ:

"Я желаю, чтобы в новом году исполнились наши самые заветные желания. Чтобы вы, поднимая бокалы, вспомнили о тех, кто сейчас в холодных окопах. И обязательно в новом году первым делом, которое вы сделаете, – задоните, поможете. Потому что только вместе мы преодолеем", – сказал со сцены Козловский.

Виталий Козловский / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Видео с выступлением Козловского на концерте поделился Telegram-канал "Культурная прачечная".

Виталий Козловский впервые после мобилизации выступил в Киеве

Отметим, что в июне этого года Виталий Козловский получил повестку. Месяц певец провел на военных учениях. До сентября артист служил в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж", после чего перевелся в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился подробностями страшной ночи на фронте, когда они с побратимами попали под страшный обстрел оккупантов. Певец-защитник признался, что в тот момент прощался с жизнью.

Читайте также: