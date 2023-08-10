Виталий Козловский в саже и с побитыми руками показался с сигаретой на фронте

Певец Виталий Козловский, который с недавних пор в составе ВСУ защищает Украину от российских оккупантов, поделился новой фотографией с передовой.

На странице в Instagram Козловский разместил фотографию, где изображен, сидя в лесу в военной форме. Рядом с ним лежит каска. Лицо защитника вымазано сажей, а на руках виднеются ушибы. Козловский держит сигарету и улыбается на камеру.

Как признался певец, он мечтал не о такой жизни, но сейчас иначе не может поступить. Также Виталий не скрывает, что скучает по сцене и поклонникам.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня иначе не могу. Хотя, очень скучаю по своим и по сцене…" – признался защитник.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, на днях Виталий Козловский поделился первыми фото с передовой и показал, как спал в блиндаже. Артист с побратимами обустроил под землей надежное укрытие с помощью брезента и древесины. Также Козловский пошутил, что все условия райдера были соблюдены.

Отметим, что в конце июля Виталий Козловский закончил военную подготовку и растрогал фанов до слез, как приносил присягу.

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