Виталий Козловский восхитил фото с беременной женой: "Мой смысл"

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, подтвердил слухи о том, что его жена носит под сердцем первенца.

Так, 39-летний Виталий в своем фотоблоге опубликовал новое фото с беременной женой. На изображении артист нежно обнимает заметно округлый живот избранницы, которая, вероятно, находится уже на последних месяцах беременности. К слову, на платье женщины видна нашивка с фамилией знаменитости, снятая с его военной формы. Правда, показывать или раскрывать какие-либо подробности о своей возлюбленной певец наотрез отказывается, поэтому тщательно скрыл ее лицо на фото.

Виталий Козловский с женой ждут первенца / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"В ожидании… Мой смысл. Стимул. Любовь", - растрогал Козловский.

В свою очередь, поклонники и звездные коллеги Виталия чрезвычайно обрадовались такой новости и искренне поздравили его с пополнением в семье.

"Друг, люблю вас. В Киев и сразу к вам!" – жена Юрия Ткача

"Поздравляем, это прекрасная новость!" – Алина Доротюк

Поздравляю! Обнимаю! Люблю! Счастлива за вас очень!

Две замечательные новости за день! Ради таких новостей и следует всем нам жить. Желаю вам столько счастья, сколько сможете унести!

Напомним, недавно Виталий Козловский выпустил новую композицию и трогательный клип, в котором впервые показал кадры с беременной женой.

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