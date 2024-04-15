Виталий Козловский восхитил фото с новорожденным сыном и вспомнил беременность жены

Украинский певец Виталий Козловский все чаще показывает своего сына Оскара и жену Юлию Бакуменко.

В этот раз в своем Instagram исполнитель опубликовал редкий снимок с новорожденным мальчиком. Артист показал милый кадр, как сынишка держит его за палец своей крохотной ручкой. Подписывать фотографию исполнитель не стал. Также Виталий Козловский пока не спешит полностью показывать Оскара и тщательно скрывает его лицо от посторонних глаз.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Также певец вспомнил о беременности жены. В фотоблоге знаменитость опубликовал кадры, на которых изображена Юлия в положении. Возлюбленная артиста позировала перед объективом фотокамеры в нежном розовом платье и демонстрировала свой заметно округлый животик.

"Моя нежность", – подписал кадры с женой певец. Тем временем Юлия Бакуменко в ответ добавила: "Люблю тебя".

Жена Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, Виталий Козловский скрывал новости, что женился и ждет рождения первенца. В марте этого года артист ошеломил поклонников, сообщив о кардинальных переменах в личной жизни. Певец женился, а в апреле сообщил, что впервые стал отцом. В настоящее время Козловский активно делится кадрами с женой и сыном. Недавно исполнитель показал ранее невиданные фото с беременной возлюбленной.

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