Виталий Козловский восхитил фото с женой и удивил, как подрос его 3-месячный сын

Украинский певец Виталий Козловский показал, как сын Оскар встретил свои три месяца.

В своем фотоблоге певец показался с женой Юлией и признался, что у них в семье праздник. На днях их сыну исполнилось три месяца. Заботливые родители с малышом отправились на плановый осмотр к педиатру. К тому же, Виталий с возлюбленной повторили фото с Оскаром на руках, которое они делали во время выписки из роддома. Так, на фото видно, что младенец значительно подрос за несколько месяцев.

Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Также звездный отец отдельно попозировал с сынишкой на руках, нежно глядя на него и убаюкивая.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Кроме того, жена исполнителя поделилась кадром с прогулки с Оскаром и похвасталась символической вещью – браслетом, на котором видны имена всех трех членов их семьи. Такое же украшение виднеется и на руке Козловского.

Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном и женой / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Очень символично и красиво", – написала Юлия Бакуменко на фото.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский с женой Юлией Бакуменко крестили своего сыночка Оскара и впервые показали его лицо.

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