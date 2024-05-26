Виталий Козловский восхитил фото с женой и удивил, как подрос его 3-месячный сын

Счастливые родители также показали символические парные украшения.
Украинский певец Виталий Козловский показал, как сын Оскар встретил свои три месяца.
В своем фотоблоге певец показался с женой Юлией и признался, что у них в семье праздник. На днях их сыну исполнилось три месяца. Заботливые родители с малышом отправились на плановый осмотр к педиатру. К тому же, Виталий с возлюбленной повторили фото с Оскаром на руках, которое они делали во время выписки из роддома. Так, на фото видно, что младенец значительно подрос за несколько месяцев.
Также звездный отец отдельно попозировал с сынишкой на руках, нежно глядя на него и убаюкивая.
Кроме того, жена исполнителя поделилась кадром с прогулки с Оскаром и похвасталась символической вещью – браслетом, на котором видны имена всех трех членов их семьи. Такое же украшение виднеется и на руке Козловского.
"Очень символично и красиво", – написала Юлия Бакуменко на фото.
Напомним, недавно певец Виталий Козловский с женой Юлией Бакуменко крестили своего сыночка Оскара и впервые показали его лицо.
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