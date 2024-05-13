Виталий Козловский восхитил фото с женой, которая кормит грудью их двухмесячного сына

Украинский певец Виталий Козловский поздравил супругу, пиарщицу Юлию Бакуменко с особым праздником.

Жена певца отпраздновала первый День матери с сыном Оскаром на руках. В домашней атмосфере Виталий решил сделать фото на память и поделился им с подписчиками. Так, артист снял возлюбленную в халате во время вскармливания грудью их двухмесячного сына. В это время Юлия держит Оскара на руках и нежно смотрит на него.

"С Днем матери. Спасибо", - восхищался подписью исполнитель.

Жена Виталия Козловского с их сыном Оскаром / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В свою очередь жена Козловского уже прокомментировала такой пост избранника. Так, Юлия выразила свои чувства и также поблагодарила за Оскара: "Спасибо тебе за нашего сыночка! Люблю!".

К слову, поклонники также разделили счастливые мгновения отцовства пары: "Как же вам подходит материнство!", "Украинская Мадонна", "Вместо тысячи слов".

Жена Виталия Козловского с их сыном Оскаром / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Отметим, сын звездных супругов появился на свет в феврале 2024 года. Однако новость о пополнении в семье Виталий рассказал только в начале апреля этого года.

Напомним, недавно Виталий Козловский с обнаженным торсом показал заметно подросшего сына и высказался о постоянных ссорах между украинцами.

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