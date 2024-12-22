Виталий Козловский восхитил фото сына-копии в костюме Санта Клауса

Украинский певец Виталий Козловский показал новогоднее перевоплощение маленького сына Оскара.

Так, для 10-месячного малыша звездные родители устроили праздничный фотосет. Для этого Оскар примерил новогодний костюм Санта Клауса, состоявший из комбинезона, башмачков и традиционной шапочки. Он попозировал на фоне украшенной елки и подарков. Результатом фотосъемки исполнитель поделился в фотоблоге.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

К слову, сын Козловского не боится камер и демонстрирует первые таланты. В частности, танцует в то время как папа напевает мелодию. Звездные родители с юмором отметили, что все же гены дают о себе знать.

"Когда ты сын артиста и с самого детства повсюду чувствуешь себя, как на сцене", — написали супруги.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В комментариях Оскар получил множество теплых слов и комплиментов от поклонников его отца:

Ну какой же сладкий. Мирного неба всем нашим деткам

Какой замечательный Санта

Такой хорошенький, пусть растет здоровый и счастливый

Что за чудо такое! Какой хорошенький!

Напомним, недавно Виталий Козловский попозировал с женой и сыном в фотосессии в вышиванках и похвастался результатом.

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