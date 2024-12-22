Виталий Козловский восхитил фото сына-копии в костюме Санта Клауса

Малыш уже демонстрирует свои таланты.
Украинский певец Виталий Козловский показал новогоднее перевоплощение маленького сына Оскара.
Так, для 10-месячного малыша звездные родители устроили праздничный фотосет. Для этого Оскар примерил новогодний костюм Санта Клауса, состоявший из комбинезона, башмачков и традиционной шапочки. Он попозировал на фоне украшенной елки и подарков. Результатом фотосъемки исполнитель поделился в фотоблоге.
К слову, сын Козловского не боится камер и демонстрирует первые таланты. В частности, танцует в то время как папа напевает мелодию. Звездные родители с юмором отметили, что все же гены дают о себе знать.
"Когда ты сын артиста и с самого детства повсюду чувствуешь себя, как на сцене", — написали супруги.
В комментариях Оскар получил множество теплых слов и комплиментов от поклонников его отца:
- Ну какой же сладкий. Мирного неба всем нашим деткам
- Какой замечательный Санта
- Такой хорошенький, пусть растет здоровый и счастливый
- Что за чудо такое! Какой хорошенький!
Напомним, недавно Виталий Козловский попозировал с женой и сыном в фотосессии в вышиванках и похвастался результатом.
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