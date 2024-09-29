Виталий Козловский восхитил, как с 7-месячным сыном время дома проводит

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно полностью раскрыл лицо сына в клипе, показал их совместные развлечения.

Артист довольно часто разлучается с семьей, ведь находится в военных командировках. Однако все же время от времени делится редкими кадрами из своего отпуска, который полностью посвящает семье. В частности, на свежем видео Козловский показался с сыном-копией Оскаром дома. К слову, знаменитость больше не скрывает лицо мальчика.

В кадре подросший малыш в футболке и комбинезоне лежит на диване и мило улыбается папе, пока он напевает свою новую песню с символическим названием "Сину". Также звездный отец показал, как делает легкую зарядку крохе, держа его за ручки и ножки.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Звезда не был многословным и не стал подписывать кадр. Однако использовал музыку со строками, где желает сыну не знать, что такое война и крепкий сон.

Отметим, певец Виталий Козловский стал отцом 25 февраля этого года. Первенца родила ему жена, пиарщица Юлия Бакуменко.

Напомним, недавно своего первенца также впервые показала блогерша Юлия Верба. Кроме того, звезда Сети рассекретила необычное имя дочери.

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