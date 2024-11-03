Виталий Козловский восхитил осенними фото с заметно подросшим 8-месячным сыном-копией

Украинский певец Виталий Козловский показал заметно подросшего сына Оскара.

Исполнитель снялся с мальчиком в осеннем фотосете. Атмосферными снимками артист поделился в своем Instagram. На фото Виталий Козловский был запечатлен среди осенних деревьев в кожаной куртке и джинсах, тем временем Оскар позировал в светлом комбинезоне и шапке. Кстати, на кадрах певец продемонстрировал, как 8-месячный сын уже заметно подрос и изменился.

"Мой Оскар!" – коротко подписал снимками с сыном артист.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Тем временем подписчики Виталия Козловского были более многословными. Хоть певец опубликовал снимки совсем недавно, однако его уже успели засыпать комплиментами. Более того, фанаты обратили внимание, что маленький мальчик как две капли воды похож на звездного отца.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Копия отца!

Это же надо так удаться!

Еще один сердцеед растет!

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, Виталий Козловский впервые стал отцом 25 февраля. Сына Оскара артисту родила возлюбленная Юлия Бакуменко, о женитьбе на которой артист сообщил в марте.

Напомним, недавно канадский певец Джастин Бибер впервые полностью показал сына от американской модели Хейли. Первенцу исполнителя исполнилось уже три месяца.

Виталий Козловский стал отцом! Как назвали первенца?

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