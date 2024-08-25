Виталий Козловский восхитил редким фото с сыном на прогулке и рассказал об их празднике

Вероятно, артист приехал из военных командировок в отпуск к семье.

Украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников семейным контентом.

Так, в фотоблоге артист поделился кадрами с вечерней прогулки по Киеву во время заката. Компанию Виталию составили самые родные – сын Оскар и жена Юлия. В частности, 6-месячный малыш удобно устроился на руках звездного папы. Правда, супруги тщательно скрывают лицо Оскара, поэтому на кадрах певец с сыном стоит спиной.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Также Козловский рассказал о празднике в семье. Как оказалось, сегодня, 25 августа, его сыну Оскару исполняется ровно полгода с момента рождения. Поэтому поводу знаменитость с возлюбленной заказали торт и сфотографировали малыша, ручки которого тянутся к праздничному десерту, и нежно обратились к нему.

Сын Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"6 месяцев нашему Оскару. 6 месяцев большого счастья. Уже не представляю, как мы жили без тебя", — растрогали супруги.

В комментариях звездные друзья пары и поклонники уже поздравили мальчика и его звездных родителей с мини-праздником.

"Поздравляю Оскара и вас с Виталиком! Пусть растет здоровым" – Рамина Эсхакзай

"Поздравляем" – Наталья Островская

Наши поздравления лучшему малышу! Пусть растет здоровым и счастливым в свободной и независимой Украине! Любим вас

Напомним, недавно жена певца Юлия Бакуменко также показывала, как быстро подрос их сынишка.

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