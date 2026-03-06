Виталий Козловский восхитил романтикой в клипе с известной украинской актрисой

Виталий Козловский обложка песни / © Пресс-служба Виталия Козловского

Свой день рождения украинский музыкант Виталий Козловский отметил особым релизом — премьерой обновленной версии песни «Шекспир». Для артиста этот трек имеет особое значение, ведь именно он когда-то принес ему первый настоящий успех и восхищение публики.

«Сегодня для меня очень ответственная премьера! Во-первых, это не просто песня, а очень знаковая для меня композиция, именно она открыла мне двери на большую сцену и принесла первый огромный успех и вашу любовь! С новой версией было сложно, пять разных аранжировок было сделано, пока я наконец услышал то, что хотел,» — поделился Козловский.

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Напомним, что в свое время «Шекспир» стал настоящим хитом, однако видеоклипа на песню так и не было. На этот раз артист исправил эту несправедливость.

Трек возвращается в новом звучании и с соответствующим видео, в котором главную женскую роль исполнила известная украинская актриса Анастасия Цимбалару.

Виталий Козловский и Анастасия Цимбалару / © Пресс-служба Виталия Козловского

Режиссером клипа стал Антон Пожидаев, который помог визуально передать атмосферу обновленного хита.

Теперь «Шекспир» снова готов покорять сцены и экраны, даря слушателям и зрителям ту самую энергию, которая когда-то сделала его настоящим фаворитом публики.

