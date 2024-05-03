Виталий Козловский восхитил свежим фото с подросшим двухмесячным сыном

Украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников семейным контентом.

На своей странице Instagram звезда опубликовал новое фото с заметно подросшим двухмесячным сыном Оскаром на руках. К слову, певец предстает с обнаженным торсом на фоне собственного дома.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В публикации артист также высказался по поводу постоянных ссор между украинцами и признался, угнетает ли это его:

"Выехал ли ты за границу и обустраиваешься там, заботясь только о своем комфорте. Занимаешься ли творчеством и вкладываешься исключительно в себя и саморазвитие. Пошел ли служить/воевать, оставив позади всю жизнь и планы… Количество дерьма и хейта, которые на тебя выльют "дорогие" соотечественники, будет примерно одинаковым. Ясно, что есть москальские боты, чья задача дестабилизировать. Но приходится признать, что принцип "кусай ближнего" – это национальное украинское развлечение. Огорчает ли это? Уже нет, другие приоритеты. Но вывод один – каждый сам за себя. К сожалению. Поэтому вопреки всему необходимо стабильно хорошо делать свое дело и насколько это возможно, верить в людей! В моем окружении много достойных, добрых, совестливых, искренних… Каким стоит помогать, о которых, если и хочется говорить, то только хорошее", – поделился Виталий.

Напомним, недавно Виталий Козловский рассказывал о первых достижениях сына и показал, как отправлялся на службу.

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