Виталий Козловский восхитил видео с годовалым сыном и растрогал его словом "татко" на кухне

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/yuliabakumenko

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Украинский певец Виталий Козловский показал, как играет с годовалым сыном Оскаром.

В своем фотоблоге артист обнародовал кадры, как маленький Оскар кормит его черешнями и орехами на кухне дома. Более того, маленький сынок звезды во время развлечений даже сказал слово "татко". Козловский также не смог удержать радостных эмоций и признался, что такая забота Оскара изрядно его радует.

Дата публикации 14:14, 22.06.25 Количество просмотров 24 Виталий Козловский показал развлечения с годовалым сыном на кухне

"Сыночек кормит папу. Когда-то мой папа заботился, чтобы я был всегда накормлен! Теперь эту эстафету перенял мой сыночек", - восхитил артист.

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Кроме того, певец сравнил Оскара с собой в детстве. Виталий опубликовал архивные фото, где ему был один год так же, как и сейчас его сыну, и поинтересовался, похожи ли они.

Виталий Козловский в детстве / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский в детстве / © instagram.com/vkozlovsky_music

К слову, в комментариях звездные коллеги и поклонники Козловского разделили счастливый момент и выразили свой восторг от семейных развлечений.

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