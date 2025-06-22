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Виталий Козловский восхитил видео с годовалым сыном и растрогал его словом "татко" на кухне
Звездный отец также показал свой вид в детстве на архивных фото и сравнил его с сыном.
Украинский певец Виталий Козловский показал, как играет с годовалым сыном Оскаром.
В своем фотоблоге артист обнародовал кадры, как маленький Оскар кормит его черешнями и орехами на кухне дома. Более того, маленький сынок звезды во время развлечений даже сказал слово "татко". Козловский также не смог удержать радостных эмоций и признался, что такая забота Оскара изрядно его радует.
"Сыночек кормит папу. Когда-то мой папа заботился, чтобы я был всегда накормлен! Теперь эту эстафету перенял мой сыночек", - восхитил артист.
Кроме того, певец сравнил Оскара с собой в детстве. Виталий опубликовал архивные фото, где ему был один год так же, как и сейчас его сыну, и поинтересовался, похожи ли они.
К слову, в комментариях звездные коллеги и поклонники Козловского разделили счастливый момент и выразили свой восторг от семейных развлечений.
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