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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Виталий Козловский восхитил видео с годовалым сыном и растрогал его словом "татко" на кухне

Звездный отец также показал свой вид в детстве на архивных фото и сравнил его с сыном.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Виталий Козловский с семьей

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский показал, как играет с годовалым сыном Оскаром.

В своем фотоблоге артист обнародовал кадры, как маленький Оскар кормит его черешнями и орехами на кухне дома. Более того, маленький сынок звезды во время развлечений даже сказал слово "татко". Козловский также не смог удержать радостных эмоций и признался, что такая забота Оскара изрядно его радует.

"Сыночек кормит папу. Когда-то мой папа заботился, чтобы я был всегда накормлен! Теперь эту эстафету перенял мой сыночек", - восхитил артист.

Кроме того, певец сравнил Оскара с собой в детстве. Виталий опубликовал архивные фото, где ему был один год так же, как и сейчас его сыну, и поинтересовался, похожи ли они.

Виталий Козловский в детстве / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский в детстве / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский в детстве / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский в детстве / © instagram.com/vkozlovsky_music

К слову, в комментариях звездные коллеги и поклонники Козловского разделили счастливый момент и выразили свой восторг от семейных развлечений.

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Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук показал своих двух маленьких детей, которых ему родила Евгения Яцута с разницей в год.

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