Виталий Козловский впервые подтвердил, что его отношения с Раминой Эсхакзай были фейком

Украинский певец Виталий Козловский впервые официально подтвердил, что его отношения с ведущей Раминой Эсхакзай были пиаром.

Как рассказал Козловский в интервью Олегу Борисову, инициатором создания всей этой истории об их романе была Рамина.

"Оно как-то само собой. Это очень длинная история. Это было нужно больше Рамине. Нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь, она, во-первых, не интересна, а, во-вторых, не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть", — сказал Козловский.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

Он также поделился, что они с Раминой не общаются, впрочем, Эсхакзай следит за творчеством Виталия и поддерживает его, когда артист выпускает новую песню:

"Мы не общаемся, но она меня поддерживает, когда я выпускаю какую-то новую песню, она всегда следит и поддерживает меня. В принципе, она всегда говорила, что это была фиктивная вся эта история, но между нами был огонь, должен отметить, что он был. Но я очень рад за нее сегодня", — прокомментировал исполнитель.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай

Напомним, что о романе между Виталием Козловским и ведущей, участницей романтического реалити "Холостяк 5" Раминой Эсхакзай заговорили в марте 2016 года. Пара активно делилась с фанами общими фотографиями. В марте 2017-го Козловский даже сделал предложение Рамине. Но уже через несколько месяцев Эсхакзай бросила Козловского. Артист рассказывал, что очень тяжело переживал этот разрыв и бывшая причинила ему невыносимую боль. Но, как выяснилось, роман знаменитостей был только фейком.

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