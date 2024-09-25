Виталий Козловский впервые показал лицо 7-месячного сына – своей копии

Украинский певец Виталий Козловский порадовал неожиданными кадрами со своим сыном.

Мальчик появился на свет ровно семь месяцев тому. Все это время исполнитель тщательно скрывал Оскара, а если и показывал его редкие снимки, то на них нельзя было разглядеть лицо. Впрочем, Виталий Козловский наконец-то представил своего сынишку, который, как отметили фанаты, очень сильно на него похож.

Певец снял Оскара в клипе на песню "Сину". Как поделился артист, полностью показать сынишку он планировал еще на его полугодие, однако он был занят на службе, так что просто не было времени, чтобы доделать видеоработу к композиции.

"Впервые показываю лицо своего сыночка. Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить. Сегодня (25 сентября – прим. ред.) Оскару исполняется 7 месяцев и именно эту дату символически я выбрал для того, чтобы поделиться своей величайшей радостью и гордостью со всеми", — говорит Виталий Козловский.

Артист также поделился, что песня "Сину" и клип на нее стали для него особенными и он словно делится частицей своей души. Впрочем, певец хочет, чтобы все это сохранилось в архиве, чтобы Оскар уже во взрослом возрасте смог это пересмотреть и осознать, сколько любви и тепла ему дарили родители.

"Это не просто клип, который выходит, у него есть короткая жизнь и он уходит в архивы. Это то, что навсегда! Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет просматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", – отметил артист.

Напомним, недавно блогерша Юлия Верба впервые стала мамой. Артистка уже показала лицо дочери, а также рассекретила необычное имя, которое выбрала для девочки.

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