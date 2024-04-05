Виталий Козловский впервые показал общие фото с женой и новорожденным сыном

Украинский певец Виталий Козловский вместе с женой, его пиарщицей Юлией Бакуменко, восхитили первыми семейными фото с новорожденным сыном Оскаром.

Так, новоиспеченные родители поделились счастливыми снимками со своими поклонниками в Instagram. На изображении пара нежно держит и целует своего первенца. Кроме того, Козловский отметил важность партнерских родов и рассказал о своем опыте:

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Партнерские роды. Честно, я колебался, стоит ли присутствовать. Был страх. Но сейчас решение быть вместе в такой момент считаю самым правильным! И всех, кто стоит перед таким выбором и сомневается, хочу убедить – не сомневайтесь! Я своими глазами видел, как на свет появляется мой сынишка... Я первым взял его на руки, перерезал пуповину... Никогда не забуду этот звук и волнение из-за того, что отрезаю его от чего-то живого... Это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще большим, а отношения и уважение друг к другу еще более крепкими. Это новое чувство ответственности: за своего ребенка, за семью и самого себя, потому что отныне ты становишься главной опорой для своих", — поделился певец.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Жена Виталия Козловского с их сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Также звезда рассказал о первых эмоциях от отцовства:

"После родов мы поспали пару часов. И никогда не забуду первые ощущения, когда я проснулся: на мгновение показалось, что такого счастья не может быть, что мне приснилось. Я подбегаю к детской кроватке, вижу малыша и окончательно осознаю — это не сон! Мы стали родителями!", — добавил Виталий.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Напомним, недавно Виталий Козловский рассказал, как во время прощания с жизнью на фронте позвонил Ольге Сумской с важной просьбой.

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