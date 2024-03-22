Виталий Козловский впервые показал свою беременную жену в новом клипе

Украинский певец Виталий Козловский впервые прокомментировал слухи, что он станет отцом.

Сегодня, 22 марта, исполнитель-защитник представил новую композицию и клип к ней "Рубіж", в котором снялась его жена и предстала с немалым округлым животиком.

"Единственное, что война не может у нас забрать – это вера, любовь к родным, желание жить и продолжать свой род", — сказал Козловский.

Название "Рубіж" символично, поскольку олицетворяет собой и границу между гражданской и военной жизнью, и изменения в личной жизни Виталия. А еще именно такое название носит бригада быстрого реагирования НГУ, в которую он был мобилизован в прошлом году.

В клипе Виталий предстает в очень неожиданном образе — на глазах зрителей он превращается в пожилого человека. Это – аллегория времени, которое война безжалостно ворует у всех нас, отнимая молодость и ресурсы.

Виталий Козловский

"Если в гражданской жизни ты живешь планами, периодами, ожиданиями, воспоминаниями, то на войне твоя жизнь — это секунды. Ты не знаешь, наступит ли завтра и именно это ощущение делает бесценным каждый миг", — поделился Козловский.

Эта песня символически попала к артисту прошлым летом, в те дни, когда он уже был мобилизован. Он записал ее за день до поездки в Донбасс, где служил в артиллерии. Возможность снять видео появилась только сейчас, когда Виталия перевели служить в Киев.

Напомним, 6 марта, в свой 39-й день рождения певец-защитник Виталий Козловский впервые признался, что женился. Свою любимую он скрывает от посторонних глаз. Вскоре в СМИ начали распространяться слухи, что артист вскоре станет отцом.

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