Виталий Козловский впервые показал свою тещу и поздравил ее с важным праздником

Украинский певец Виталий Козловский впервые показал свою тещу.

В частности, в Instagram-stories артист опубликовал семейное фото. На снимке исполнитель позировал вместе с супругой Юлией Бакуменко, сыном Оскаром и тещей. Как оказалось, у мамы избранницы Виталия Козловского праздник. Женщина 27 ноября отмечает день рождения.

Виталий Козловский в фотоблоге публично поздравил родственницу с именинами. Артист отметил, что она – лучшая теща и бабушка, а также адресовал ей теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Виталий Козловский с женой, сыном и тещей / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Поздравляю лучшую тещу и Оскароносную бабушку с днем рождения! Очень любим вас! Желаем здоровья и душевного спокойствия", — поздравил тещу с днем рождения певец.

Напомним, в личной жизни Виталия Козловского в этом году произошли кардинальные перемены. Артист женился и впервые стал отцом. Недавно жена исполнителя показывала их 9-месячного сына, который уже заметно подрос.

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