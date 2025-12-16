Виталий Козловский впервые признался, как и когда на самом деле начался его роман с женой

Виталий Козловский с женой / © instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский рассекретил, как и когда на самом деле начался его роман с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко.

Исполнитель особо не афишировал подробности личной жизни. Поэтому, поклонники артиста были очень сильно удивлены, когда он признался, что в декабре 2023 года тайно женился, а уже в феврале 2024-го стал отцом. Избранницей Виталия Козловского стала его пиарщица Юлия Бакуменко. Оказывается, парочка уже длительное время вместе.

На проекте "33 запитання" певец признался, что чувства между ним и Юлией возникли во время довольно тяжелого периода в его жизни. Чтобы отвлечься, артист предложил ей вместе полететь в Таиланд, а она согласилась. Во время той поездки и закрутился роман пары. Хотя исполнитель не назвал год, но из его соцсетей известно, что это произошло в 2018-м.

"Я был разбит вдребезги в душе. Я даже не знал, как жить дальше. Вот такой вот был у меня период в жизни. И просто в один момент, сидя на кухне, я говорю: "А полетели в Таиланд после Нового года через неделю". Мы за две недели купили билеты и полетели в Таиланд на неделю. Все началось с той поездки", - говорит исполнитель.

Артист также поделился, что их с Юлией свели обстоятельства. В Таиланд они летели как друзья, которых объединяет работа, а вернулась оттуда уже парой.

"Мы летели как друзья, которые работают, а вернулись с пониманием, что лед тронулся. Нас сблизили исключительно обстоятельства", - подытожил артист.

