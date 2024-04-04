Виталий Козловский впервые рассекретил свою жену и как сделал ей предложение

Украинский певец Виталий Козловский впервые рассекретил, кто стала его супругой.

Свою личную жизнь Козловский держит за семью замками. Впрочем, после рождения сына певец отважился рассекретить, что его женой стала его пиарщица Юлия Бакуменко, которая уже много лет вместе с ним. Так, звезда впервые рассказал, как сделал предложение возлюбленной. По его словам, это произошло спонтанно прямо дома у них на кухне. Поженились возлюбленные без гостей.

"Мы даже с Юлей не думали жениться, и никогда не говорили об этом. Но шло время, и я понял, а как так, что у нас родится сын, мы столько времени вместе, какая будет фамилия у сына? Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся. Она моет посуду, говорит: "Хорошо". Я пошел дальше, она дальше домывала посуду. Был сильный обстрел, мы невыспанные в машине, сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались, даже возле ЗАГСа не сделали ни одной фотографии. Потом встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать обручальные кольца", — признался Виталий в интервью Рамине Эсхакзай.

Виталий Козловский с супругой. Фото: скриншот с видео Рамины Эсхакзай

К слову, именно Юлия подарила Виталию первенца. Кстати, роды у супругов были партнерскими:

"Юля всегда говорила, что хочет, чтобы я был на родах. Хотя я боялся, что увижу что-то такое, что повлияет на наши сексуальные отношения. Я сегодня безмерно люблю жену. Горжусь ею, что она подарила такого красивого, доброго и, надеюсь, талантливого мальчика. Я держал Юлю за спину, вместе с ней тужился, и это давало результаты, и на энергетическом уровне чувствовал, что ей становится легче. Через два часа, когда появилась голова, я сказал: "Юля, у него тоже черные волосы, как у меня". Меня позвали перерезать пуповину, у меня был мандраж. Помню это ощущение, потом мне его положили на грудь, и ты не веришь, в происходящее. В жизни было так много эмоциональных вещей, и уже не понимаешь, где реальность, а где нет — это было нереально.Только вечером, когда ехал из дома с вещами в клинику, меня прорвало на слезы, которые не заканчивались до моего приезда в роддом. Я понял, что самый счастливый человек в мире, поэтому что я могу быть живым, здоровым и почувствовать новую жизнь. Это большое чудо, счастье. Я сейчас живу этим — простыми вещами. Я раньше жил сценой — была самой главной музыка. Теперь, если делать эту музыку — только вдохновленную сынишкой", — рассказал артист.

Виталий Козловский с супругой. Фото: скриншот с видео Рамины Эсхакзай

Напомним, в свой день рождения, 6 марта, певец-защитник сообщил, что женился.

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