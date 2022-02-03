Виталий Козловский впервые рассказал, как пережил потерю отца и что его огорчает больше всего

Виталий Козловский впервые рассказал, как пережил потерю отца и что его огорчает больше всего

Виталия Сергеевича не стало в конце лета 2021 года.

Уже 7 февраля в 9:25 на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона проекта об успешных и известных личностях – "ЖВЛ".

В конце лета 2021 певец Виталий Козловский поделился с поклонниками трагической новостью – на 75-м году жизни не стало папы Виталия Сергеевича. Только для ЖВЛ Виталий рассказал, как пережил потерю и что его огорчает больше всего.

"Самая большая моя досада, что папа никогда не жаловался на здоровье. Более того, он скрывал всегда свое состояние и это стало главной причиной того, почему он сегодня уже не жив", — поделился Виталий.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy

В откровенном интервью артист также расскажет, как изменились его отношения с мамой, уже много лет живущей в Италии, вспомнит скандал с Игорем Кондратюком и признается, готов ли к отцовству.

"Об этом нужно не говорить. Это надо делать. У меня так долго были какие-то страхи. Как это, маленький ребенок, когда появится, он займет все мое время. Клянусь, сегодня я уже думаю совсем другое. Как говорил мой папа, – давай, давай, не бойся. Я понимаю, что я об этом жалеть не буду", – комментирует певец.

В шестом сезоне "ЖВЛ" появится новый цикл историй "Династия", об известных украинских семьях, в которых несколько поколений творят историю в своей профессии. Журналисты "ЖВЛ" раскроют тайны, которые хранят самые известные семьи.

В новом сезоне "ЖВЛ" команда проекта порадует зрителей эксклюзивными историями из жизни известных людей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, бизнесменов и политиков - людей, которых знают в Украине и мире, которые являются частыми гостями на красных дорожках.

Больше эксклюзивных признаний Виталия Козловского и других известных личностей смотрите уже 7 февраля в 9:25 в "ЖВЛ" на телеканале 1+1.

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