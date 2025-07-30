Виталий Козловский впервые рассказал о расстройстве, которое получил на войне: "Прощался с жизнью"

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Украинский певец Виталий Козловский впервые рассказал о расстройстве, которое у него возникло на войне.

В 2024 году музыкант присоединился к 22-й отдельной механизированной бригаде. Артист служил на Сумщине. В эфире М1 певец говорит, что когда вернулся в Киев, у него обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Дело в том, что на фронте исполнитель вместе с другими побратимами пережил ужасный обстрел, даже прощался с жизнью. По словам Виталия Козловского, он чувствовал себя не лучшим образом. Свое ПТСР певец пытался заглушить алкоголем, однако от этого становилось только хуже.

"В прошлом году, когда я приехал с Сумщины, у меня было страшнон ПТСР. Я об этом не рассказывал. Употреблять алкоголь - не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь - ходил опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль", - признался певец.

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Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Наконец, Виталий Козловский открыл для себя спорт. Музыкант говорит, что физические нагрузки помогли заглушить шум в голове. Виталий Козловский сейчас работает с диетологом и тренером и чувствует себя гораздо лучше. Исполнитель говорит, что именно спорт помогает ему бороться с ПТСР.

"Я начал заниматься активно спортом так, как я не занимался никогда в своей жизни. Я взял себе диетолога, тренера. Я начал тренироваться, потому что только спортом начал заглушать в себе шум в голове, всю боль, шум. И я понял, что когда я занимаюсь спортом, у меня шума в голове нет. Так я начал заниматься спортом дважды в день, когда есть такая возможность. Потеряв один раз в жизни все, лежа в блиндаже, когда нас обстреливали несколько часов, я прощался с жизнью, я не могу теперь быть другим", - добавил артист.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, Виталий Козловский в июне 2023 года мобилизовался в ряды ВСУ. Сначала артист служил в Нацгвардии, а затем находился в составе Национального президентского оркестра. Впоследствии артист присоединился к 22-й отдельной механизированной бригаде, а сейчас же занимается патронатной службой и сборами для нужд побратимов.

Напомним, недавно Виталий Козловский снова поскандалил с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, назвав его "старым очкариком". Правда, впоследствии исполнитель оправдался за свои слова.

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