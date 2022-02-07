Виталий Козловский впервые рассказал, сколько тысяч долларов должен Кондратюку

Конфликт между бывшими подопечным и продюсером продолжается с 2012 года.

Украинский певец Виталий Козловский когда-то считал своей семьей экс-продюсера Игоря Кондратюка.

После победы певца в проекте "Шанс" в 2003 году Козловский стал подопечным Кондратюка, говорится в программе "ЖВЛ".

"Я его и сегодня называю духовным наставником. Это был такой отец Тарас Бульба. Который меня породил. И захотел убить", — отметил артист.

После десяти лет сотрудничества певец решил двигаться дальше уже без Кондратюка. Но продюсера это сильно разозлило и он запретил Козловскому исполнять все его хиты. А еще подал на Виталия в суд, где требовал и по сей день требует денежную компенсацию в объеме трехсот тысяч долларов. Певец говорит – очень хочет наконец-то поставить точку в этом конфликте и планирует это сделать.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

"Этот вопрос решается финансовыми моментами. А какие я буду использовать инструменты, я об этом когда-нибудь расскажу. Я с удовольствием с ним встречусь. Я даже об этом стихотворение написал!" – отметил певец.

Сейчас Козловский работает над новым материалом и даже сотрудничает с другими артистами:

"За прошлый год мне предложило шесть артисток спеть с ними в дуэте. И я понимаю, что сегодня я могу быть не только исполнителем, но и продюсером, который может спродюсировать песню дуэта. Поэтому я знаю, как звучит сейчас музыка. Как должна звучать Виталий Козловский", – поделился исполнитель.

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